Вдова Грачевского: «Обращение к психологу не помогло»

Как сообщал «Рамблер», основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 февраля на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Его вдова ответила на вопросы подписчиков в «сторис». Один из них касался обращения за поддержкой к психологу.
«Пробовала обращаться к психологу — лично мне не помогло. Если кому-то помогает, то слава Богу. Для меня пока что психология бессильна!» - заявила Белоцерковская.
Она отметила, что общается с погибшим мужем во сне и призналась, что не справляется с потерей. А силы жить дальше ей дает только маленький сын Филипп.
Ранее подруга Грачевского Лариса Преториус заявила «МК», что после госпитализации режиссера его жена оказалась в «предынсультном состоянии» и она не знает, как Екатерина Белоцерковская «сейчас выползет».