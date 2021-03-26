Вдова Грачевского: «Обращение к психологу не помогло»

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала в Instagram, что с трудом справляется со смертью любимого мужа и психолог не смог ей помочь.

Фото: Instagram Instagram

Как сообщал «Рамблер», основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 февраля на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Его вдова ответила на вопросы подписчиков в «сторис». Один из них касался обращения за поддержкой к психологу.

«Пробовала обращаться к психологу — лично мне не помогло. Если кому-то помогает, то слава Богу. Для меня пока что психология бессильна!» - заявила Белоцерковская.

Она отметила, что общается с погибшим мужем во сне и призналась, что не справляется с потерей. А силы жить дальше ей дает только маленький сын Филипп.