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Вдова Грачевского: «Обращение к психологу не помогло»

Елена Прошина
12 часов назад
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала в Instagram, что с трудом справляется со смертью любимого мужа и психолог не смог ей помочь.
Вдова Грачевского: «Обращение к психологу не помогло»
Фото: InstagramInstagram
Как сообщал «Рамблер», основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 февраля на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Его вдова ответила на вопросы подписчиков в «сторис». Один из них касался обращения за поддержкой к психологу.
«Пробовала обращаться к психологу — лично мне не помогло. Если кому-то помогает, то слава Богу. Для меня пока что психология бессильна!» - заявила Белоцерковская.
Она отметила, что общается с погибшим мужем во сне и призналась, что не справляется с потерей. А силы жить дальше ей дает только маленький сын Филипп.
Ранее подруга Грачевского Лариса Преториус заявила «МК», что после госпитализации режиссера его жена оказалась в «предынсультном состоянии» и она не знает, как Екатерина Белоцерковская «сейчас выползет».
Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Лариса Преториус,
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