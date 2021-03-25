Лера Кудрявцева вернулась домой после госпитализации

Лера провела несколько дней в больнице, ее даже положили в реанимацию.

Фото: Instagram Instagram

Не так давно всех поклонников Леры Кудрявцевой, да и не только их, очень обеспокоили новости о телеведущей. Сообщалось, что Леру увезли в больницу прямо со съемок и положили в реанимацию.

Несколько дней ей пришлось провести в больнице, и теперь телеведущую отпустили домой. Ей посоветовали посвящать как можно больше времени отдыху, меньше нервничать и не допускать перенапряжения. Но — Лера остается в своем репертуаре и собирается продолжать активную деятельность. Она решила не отдыхать и вернуться на работу как можно быстрее.

«Чувствую себя уже гораздо лучше. Завтра выхожу на работу. Доктора, конечно, порекомендовали больше отдыхать, избегать стрессов и напряжения, но некогда»

Но, к счастью, результаты обследований не стали устрашающими. Никаких серьезных проблем врачи у Леры не нашли. Просто она перенапряглась, организм не смог справиться с хронической усталостью.