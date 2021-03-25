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Лера Кудрявцева вернулась домой после госпитализации

Russian Teleweekиещё 1
30 минут назад
Лера провела несколько дней в больнице, ее даже положили в реанимацию.
Лера Кудрявцева вернулась домой после госпитализации
Фото: InstagramInstagram
Не так давно всех поклонников Леры Кудрявцевой, да и не только их, очень обеспокоили новости о телеведущей. Сообщалось, что Леру увезли в больницу прямо со съемок и положили в реанимацию.
Несколько дней ей пришлось провести в больнице, и теперь телеведущую отпустили домой. Ей посоветовали посвящать как можно больше времени отдыху, меньше нервничать и не допускать перенапряжения. Но — Лера остается в своем репертуаре и собирается продолжать активную деятельность. Она решила не отдыхать и вернуться на работу как можно быстрее.
«Чувствую себя уже гораздо лучше. Завтра выхожу на работу. Доктора, конечно, порекомендовали больше отдыхать, избегать стрессов и напряжения, но некогда»
Но, к счастью, результаты обследований не стали устрашающими. Никаких серьезных проблем врачи у Леры не нашли. Просто она перенапряглась, организм не смог справиться с хронической усталостью.
Отметим, что в последнее время Лере приходится очень часто посещать врачей. Сначала она заболела коронавирусом, а потом крайне неудачно упала и сломала себе крестец.
Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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