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Домогаров рассказал о спасении после гибели сына

Елена Прошина
13 часов назад
Актер Александр Домогаров заявил, что посещение храма помогло ему пережить гибель старшего сына Дмитрия. Об этом он рассказал в интервью RTVI.
Домогаров рассказал о спасении после гибели сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я не прихожанин храма, я не фанатично предан храму и церкви, хотя я с каждым годом все больше и больше убеждаюсь, что это то место, которое надо посещать. < > Один раз храм меня спас», - сказал он.
Как писал «Рамблер», Дмитрий Домогаров стал жертвой ДТП в 2008 году, ему было 23 года. На Дмитрия и нескольких его коллег наехал джип, водитель которого не справился с управлением. Сын актера получил открытую черепно-мозговую травму и несколько переломов, позже он скончался в больнице.
«Я не знал, что мне делать. < > Мне подсказали люди: «У тебя там храм недалеко от дома, < > сходи батюшку спроси. Осознание ко мне пришло тогда, что это такое место, где я могу спросить совета», - объяснил актер.
При этом он не согласился с мнением, что бог посылает испытания исключительно по силам.
«Для меня спорно. Спорно, потому что я тогда не понимаю, почему он наказывает детей. Мне отвечают на этот вопрос: за грехи родителей. < > Не знаю, как на это реагировать. Поэтому я верящий, а не верующий», - заключил Домогаров.
Шоу-бизнес,Александр Домогаров,
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