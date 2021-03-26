Домогаров рассказал о спасении после гибели сына

«Я не прихожанин храма, я не фанатично предан храму и церкви, хотя я с каждым годом все больше и больше убеждаюсь, что это то место, которое надо посещать. < > Один раз храм меня спас», - сказал он.
«Я не знал, что мне делать. < > Мне подсказали люди: «У тебя там храм недалеко от дома, < > сходи батюшку спроси. Осознание ко мне пришло тогда, что это такое место, где я могу спросить совета», - объяснил актер.
«Для меня спорно. Спорно, потому что я тогда не понимаю, почему он наказывает детей. Мне отвечают на этот вопрос: за грехи родителей. < > Не знаю, как на это реагировать. Поэтому я верящий, а не верующий», - заключил Домогаров.