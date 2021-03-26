Домогаров рассказал о спасении после гибели сына

Как писал «Рамблер», Дмитрий Домогаров стал жертвой ДТП в 2008 году, ему было 23 года. На Дмитрия и нескольких его коллег наехал джип, водитель которого не справился с управлением. Сын актера получил открытую черепно-мозговую травму и несколько переломов, позже он скончался в больнице.