В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Вдова Караченцова разозлила зрителей кожаными легинсами

Елена Прошина
14 часов назад
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина пришла на программу «Звезды сошлись» в кожаных легинсов и получили множество негативных комментариев. Внимание на это обратил портал «Слово и дело».
Вдова Караченцова разозлила зрителей кожаными легинсами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Поргина стала гостьей выпуска программы, посвященного семье актера Михаила Ефремова. Во время съемок она сидела рядом с певцом Прохором Шаляпиным и флиртовала с ним.
Одного из комментаторов возмутило, что Поргина «демонстрирует телеса» в 72 года, а другой предположил, что в следующий раз она придет на передачу в мини-юбке.
скриншот
«Жалко, что Поргина совсем в старуху превращается. Но с Шаляпиным заигрывать не забывает», - отметил в комментариях пользователь под ником ДЯТЕЛ.
Как писал «Рамблер», муж Поргиной Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года за день до своего 74-летия. В 2017 году в его легком обнаружили злокачественное и неоперабельное новообразование.
Поргина рассказывала, что супруг завещал ей не оплакивать его и вести активную жизнь. Она ходит на спектакли, путешествует и часто появляется на телевидении.
Шоу-бизнес,Телевидение,Прохор Шаляпин,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Михаил Ефремов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители