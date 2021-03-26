Вдова Караченцова разозлила зрителей кожаными легинсами

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Одного из комментаторов возмутило, что Поргина «демонстрирует телеса» в 72 года, а другой предположил, что в следующий раз она придет на передачу в мини-юбке.

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«Жалко, что Поргина совсем в старуху превращается. Но с Шаляпиным заигрывать не забывает», - отметил в комментариях пользователь под ником ДЯТЕЛ.

Как писал «Рамблер», муж Поргиной Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года за день до своего 74-летия. В 2017 году в его легком обнаружили злокачественное и неоперабельное новообразование.