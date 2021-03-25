Instagram удалил голое фото Ивлеевой

Instagram удалил обнаженное фото Анастасии Ивлеевой из фотосессии для журнала Playboy.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Телеведущая рассказала в Instagram , что соцсеть неоднократно удаляла ее обнаженный снимок как из ленты, так и из сторис.

«Мне очень жаль, что Instagram удалил фотографию, где я стою полностью обнаженная в опале. Хорошая фотка была. Почти полтора миллиона лайков», - расстроилась телеведущая.

Ивлеева подчеркнула, что на просторах Instagram можно найти фотографии, которые действительно требуют цензуры - «с письками, сиськами шиворот навыворот». При этом свой снимок она охарактеризовала как «эстетику, искусство, красоту».

Телеведущая также сообщила, что спустя два дня после старта продаж журнала Playboy с ней на обложке его уже раскупили, и издание собирается выпускать дополнительный тираж.