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Instagram удалил голое фото Ивлеевой

Вероника Полынина
5 часов назад
Instagram удалил обнаженное фото Анастасии Ивлеевой из фотосессии для журнала Playboy.
Instagram удалил голое фото Ивлеевой
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Телеведущая рассказала в Instagram, что соцсеть неоднократно удаляла ее обнаженный снимок как из ленты, так и из сторис.
«Мне очень жаль, что Instagram удалил фотографию, где я стою полностью обнаженная в опале. Хорошая фотка была. Почти полтора миллиона лайков», - расстроилась телеведущая.
Ивлеева подчеркнула, что на просторах Instagram можно найти фотографии, которые действительно требуют цензуры - «с письками, сиськами шиворот навыворот». При этом свой снимок она охарактеризовала как «эстетику, искусство, красоту».
Телеведущая также сообщила, что спустя два дня после старта продаж журнала Playboy с ней на обложке его уже раскупили, и издание собирается выпускать дополнительный тираж.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Настя Ивлеева снялась голой для обложки журнала Playboy. Она рассказала, что гордится этой фотосессией, сделанной целиком усилиями ее команды. По словам Ивлеевой, обложка стала «самой дорогой» в истории журнала.
Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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