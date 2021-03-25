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Суд в Уфе взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат

РИА Новости
6 часов назад
Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни шоумена Олега Лихачева, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
С Моргенштерна взыскали 300 тысяч рублей за плагиат
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее сообщалось, что в Кировский районный суд Уфы от московского шоумена Олега Лихачева поступил иск к Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав. По заявлению истца, музыкант незаконно использует песню в своей деятельности. Кроме того, истец требует взыскать с музыканта компенсацию в размере 300 тысяч рублей и обязать его прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения.
По ходатайству истца заседание должно было состояться по видеосвязи с Гагаринским судом Москвы, но связь не состоялась и судья вынес решение заочно, удовлетворив иск частично.
"Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева "Владимир Путин молодец" и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора", - сказал судья.
При этом, суд отказал истцу в публичном извинении рэпера.
Моргенштерн - выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте", завоевав сразу три звания - "Альбом года", "Хит года в клипах" и "Артист года".
Шоу-бизнес,Владимир Путин,РИА Новости,Уфа,
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