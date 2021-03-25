С Моргенштерна взыскали 300 тысяч рублей за плагиат

Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни шоумена Олега Лихачева, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее сообщалось, что в Кировский районный суд Уфы от московского шоумена Олега Лихачева поступил иск к Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав. По заявлению истца, музыкант незаконно использует песню в своей деятельности. Кроме того, истец требует взыскать с музыканта компенсацию в размере 300 тысяч рублей и обязать его прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения.

По ходатайству истца заседание должно было состояться по видеосвязи с Гагаринским судом Москвы, но связь не состоялась и судья вынес решение заочно, удовлетворив иск частично.

"Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева "Владимир Путин молодец" и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора", - сказал судья.

При этом, суд отказал истцу в публичном извинении рэпера.