"Прожить невозможно": Шифрин о своей пенсии

Если бы в своё время юморист Ефим Шифрин согласился на присуждение ему звания народного артиста РФ , его пенсия была бы сегодня значительно выше. Об этом сам артист заявил в интервью изданию Starhit.

Шифрин подчеркнул, что сегодня в качестве пенсии получает 13 тысяч рублей каждый месяц. Он признался, что ему приходится продолжать работать, в противном случае выплаты были бы больше. Деньги от государства юморист хранит на книжке, поскольку, по его словам, прожить на эти средства в Москве невозможно.

«Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», - отметил Шифрин.

По его словам, если бы ему присвоили народного артиста, то его пенсия была бы на 30 тысяч рублей больше. Артист подчеркнул, что раньше воспринимал всевозможные привилегии от государства как пережитки советского прошлого. Подать заявление на присуждение звания ему советовали в Театре Эстрады, но он отказался. Сегодня Шифрин о своём поступке жалеет.