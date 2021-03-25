Советский и российский артист Ефим Шифрин рассказал, сколько получает на пенсии. Звезда «Аншлага» заявила, что на выплаты невозможно прожить, пишут в СМИ.
«Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», – говорит он.
Ефим Шифрин рассказал в интервью Star Hit, что прожить на российскую пенсию в столице невозможно. Звезда «Аншлага» перестала официально работать пять лет назад. Он получает выплаты в размере 13 тыс. рублей.
Артист признался, что во многом виноват сам. Если бы он не отказался от должности, то получал бы на 30 тысяч больше. Размер пенсии был бы выше, если бы Шифрин не работал. Деньги он копит и отправляет их в общий счет трат.