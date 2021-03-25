Ефим Шифрин рассказал в интервью Star Hit, что прожить на российскую пенсию в столице невозможно. Звезда «Аншлага» перестала официально работать пять лет назад. Он получает выплаты в размере 13 тыс. рублей.

Артист признался, что во многом виноват сам. Если бы он не отказался от должности, то получал бы на 30 тысяч больше. Размер пенсии был бы выше, если бы Шифрин не работал. Деньги он копит и отправляет их в общий счет трат.