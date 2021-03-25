Буланова поддержала Манижу

"Манифестом русской женщины я бы это не назвал, по крайней мере, вот эти строчки: «Эй, рюсски женщин, ха-ха. Давай голосуй за меня, хэй-хэй!» Это позорище и национальное унижение", - такое мнение высказал российский певец Юрий Лоза.
«Это не лучшая исполнительница от России. На меня она не производит впечатления. Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Жалко, что это все будет на фоне российского флага», - сказала та же Елена Драпенко.
«Манижа очень приятный человек и талантливый музыкант. Буду болеть за нее. Сейчас ей желаю сил, потому что огромное давление на нее. Манижа, держись, желаю победы!» - заявила Буланова, пишет Собеседник.