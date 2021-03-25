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Буланова о затравленной Маниже: «Огромное давление на нее»

Экспресс газетаиещё 1
12 часов назад
В России на национальном отборе на «Евровидение» 8 марта победила певица таджикского происхождения Манижа. Однако далеко не все согласны с тем, чтобы артистка представляла Россию на престижном конкурсе. На певицу обрушилась волна критики.
Буланова поддержала Манижу
Фото: InstagramInstagram
Более того, общественники потребовали от Следственного комитета проверить песню Манижи «Русская женщина» и даже завести на нее дело о возбуждении ненависти. Многие считают, что артистка в своей песне дискредитирует образ русской женщины.
"Манифестом русской женщины я бы это не назвал, по крайней мере, вот эти строчки: «Эй, рюсски женщин, ха-ха. Давай голосуй за меня, хэй-хэй!» Это позорище и национальное унижение", - такое мнение высказал российский певец Юрий Лоза.
Также против выступления Манижы высказались некоторые депутаты, например, Владимир Жириновский, Виталий Милонов, а также Елена Драпенко.
«Это не лучшая исполнительница от России. На меня она не производит впечатления. Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Жалко, что это все будет на фоне российского флага», - сказала та же Елена Драпенко.
А вот певица Татьяна Буланова по достоинству оценила песню Манижы и ее выступление и отметила, что будет полностью поддерживать артистку на «Евровидении».
«Манижа очень приятный человек и талантливый музыкант. Буду болеть за нее. Сейчас ей желаю сил, потому что огромное давление на нее. Манижа, держись, желаю победы!» - заявила Буланова, пишет Собеседник.
Шоу-бизнес,Татьяна Буланова,Юрий Лоза,Виталий Милонов,Владимир Жириновский,СКР,Россия,
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