Летучая прошла курс гормонотерапии из-за коронавируса

Телеведущая Лена Летучая рассказала, что прошла курс гормонотерапии, когда лечилась от коронавируса в Москве

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Звезда переболела COVID-19, но от последствий вируса пришлось избавляться долго. Из-за общей слабости она с трудом могла работать. Как уточнила Летучая, восстанавливаться приходиться по сей день, несмотря на то, что после выздоровления прошло несколько месяцев.

Все это время Лена ощущала упадок сил, трудно было делать гимнастику по утрам и заниматься самыми простыми вопросами.

«И в целом состояние было настолько упадническое, что я совсем не чувствовала энергии. Батарейка села. Я уезжала на съемки и падала без сил посреди дня», - подчеркнула она.

Летучая призналась, что из-за болезни сильно поправилась и ей пришлось приводить себя в порядок.

«Когда меня в Москве лечили от кроновируса, пришлось пройти курс гормонотерапии, после которой ко мне «прилипли» лишние 2-3 килограмма. Может быть, со стороны их не видно, но они очень мешали жить», - отметила она.

Как пишет « Семь дней », доктора помогли знаменитости вернуть здоровый сон и обычный ритм тренировок. Кроме того, ей удалось похудеть.

Летучая видит в пандемии и позитивные моменты. Она смогла больше времени проводить с супругом Юрием Анашенковым.