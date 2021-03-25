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«Дом-2» готовится к выходу на новом канале

Алиса Селезнёва
1 час назад
Скандально известное шоу «Дом-2» уже к середине апреля вернется на телеэкраны. Оно будет выходить на канале «Ю», пишет «СтарХит».
«Дом-2» готовится к выходу на новом канале
Фото: InstagramInstagram
Как сообщал «Рамблер», в середине декабря 2020 года канал ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев пообещал, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу.
В качестве возможных площадок называли телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатры.
Уже в середине - конце апреля новые выпуски «Дома-2» появятся на канале «Ю», заявил осведомленный источник.
«Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков»», - пояснил он.
При этом официальной информации о площадке, на которой будет выходить обновленное шоу, пока не поступало.
Шоу-бизнес,Александр Расторгуев,StarHit,
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