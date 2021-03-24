Катя Лель столкнулась с харрасментом

Певица Катя Лель призналась, что столкнулась с харрасментом. Об этом она заявила на церемонии вручения премии «Красота без границ».

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«Это вечная тема, начиная еще с советских актеров. Как и всякий интересный человек, с этим явлением сталкивалась. Жестко ответила и расплачивалась за это », - сообщила певица, ее слова приводит «Телепрограмма».

По ее словам, этот инцидент негативно отразился на ее карьере.

Как писал «Рамблер», в 2019 году Катя Лель устроила пресс-конференцию, на которой рассказала о своих контактах с инопланетянами. По ее словам, первый контакт произошел 9 июня 1990 года в Нальчике. При этом присутствовали ее родные и сосед.

По словам Лель, все присутствовавшие отключились на 35 минут, хотя им показалось, что прошел лишь миг. Лель утверждает, что недосчиталась зубов, когда пришла в себя.

Певица отмечала, что позже у нее было еще несколько контактов с инопланетянами, благодаря чему у нее появились необычные способности, в том числе музыкальные.