Савичева рассказала о страхе перед громкими звуками

Вчера артистка опубликовала свою детскую фотографию. На ней она запечатлена в розовом платье с головным убором из фольги на фоне новогодней елки, стоящей на столе. Рядом с ней на полу лежит плюшевая игрушка в виде Винни-Пуха. В подписи к снимку Савичева рассказала, что у нее есть фобия — она очень боится неожиданных громких звуков.