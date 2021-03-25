Савичева рассказала о страхе перед громкими звуками

Фото: @yuliasavicheva@yuliasavicheva
Вчера артистка опубликовала свою детскую фотографию. На ней она запечатлена в розовом платье с головным убором из фольги на фоне новогодней елки, стоящей на столе. Рядом с ней на полу лежит плюшевая игрушка в виде Винни-Пуха. В подписи к снимку Савичева рассказала, что у нее есть фобия — она очень боится неожиданных громких звуков.
«Самое страшное для меня, когда на новогодних съемках вокруг все взрывают хлопушки и открывают тщательно взболтанное шампанское. У меня начинают трястись руки и ноги», — призналась певица.
Она высказала мнение, что этот страх появился у нее в возрасте трех лет, когда однажды ночью в дверь квартиры ее родителей стал ломиться пьяный мужчина, который перепутал подъезды в поисках некой Марины.
«Страх, это когда в этой ситуации тебя зовут Марина», — пошутил в комментариях один из пользователей инстаграма.
Другой пошутил, что современные дети испытали бы шок от вида Винни-Пуха, рядом с которым стоит Савичева.