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«Барсучий и медвежий жир»: как Ургант болеет коронавирусом

Елена Прошина
1 час назад
Телеведущий Иван Ургант, заболевший коронавирусом, в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал о своем самочувствии, а также о советах по поводу лечения, которые ему дали звездные коллеги.
Лобода посоветовала Урганту пить барсучий жир
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», 22 марта Иван Ургант заявил в Twitter, что заразился COVID-19, и закончил свою запись словами «конец связи».
В тот же день телеведущий появился в эфире шоу «Вечерний Ургант» с помощью видеосвязи, принес извинения россиянам, что поднял тему COVID-19, когда они уже «перестали этим интересоваться», и рассказал, как себя чувствует.
По словам Урганта, он самоизолировался в одиночестве на даче, скучает по семье и активно лечится при помощи витаминов, обильного питься и лекарств, разжижающих кровь.
«Все остальное разжижается само собой из-за страха и стресса», - посетовал телеведущий.
В следующем выпуске программы он отметил, что получил множество советов по поводу того, как лучше лечиться, в том числе и от коллег по шоу-бизнесу.
"Светлана Лобода написала: «Ваня, пей барсучий жир. Он повышает иммунитет». Леонид Агутин сказал: «Пей медвежий жир. Он повышает иммунитет»", - рассказал Ургант.
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