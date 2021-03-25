Лобода посоветовала Урганту пить барсучий жир

Телеведущий Иван Ургант , заболевший коронавирусом, в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал о своем самочувствии, а также о советах по поводу лечения, которые ему дали звездные коллеги.

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Как сообщал «Рамблер», 22 марта Иван Ургант заявил в Twitter, что заразился COVID-19, и закончил свою запись словами «конец связи».

В тот же день телеведущий появился в эфире шоу «Вечерний Ургант» с помощью видеосвязи, принес извинения россиянам, что поднял тему COVID-19, когда они уже «перестали этим интересоваться», и рассказал, как себя чувствует.

По словам Урганта, он самоизолировался в одиночестве на даче, скучает по семье и активно лечится при помощи витаминов, обильного питься и лекарств, разжижающих кровь.

«Все остальное разжижается само собой из-за страха и стресса», - посетовал телеведущий.