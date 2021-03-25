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Певица Слава пригрозила напиться с горя из-за спора

Елена Прошина
58 минут назад
Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что пока находится далеко от победы в споре: она похудела всего на один килограмм и подумывает о том, чтобы напиться с горя. Об этом рассказало «ФедералПресс».
Певица Слава пригрозила напиться с горя из-за спора
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», ранее Слава поспорила со своим помощником Николаем, что сможет сбросить семь килограммов. Если певица проиграет, ей придется заплатить 300 тысяч рублей.
«Я обожаю селедку, я обожаю картошку в любых видах, лук очень люблю», - рассказывала она.
Сейчас певица отдыхает на Мальдивах. По ее словам, диету она соблюдала, но потеряла лишь один килограмм: с 72-х она похудела до 71-го
Слава пошутила, что для победы в споре вообще перестанет есть и выпьет слабительное или, наоборот, сорвется и напьется с горя.
В своем Instagram она опубликовала отчет о своем похудении.
«Я так посмотрела, ну 71, ну и что, животик плоский. < > Мне кажется, очень даже и секси я. Колёк, пожалуйста, давай отменим спор», - сказала она, но затем пообещала отправиться в спортзал.
Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,ФедералПресс,
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