Летучая рассказала о серьезных проблемах из-за ковида

Телеведущая Елена Летучая
рассказала, что во время борьбы с коронавирусом она испытывала «сумасшедшую усталость», которая не исчезла полностью после выздоровления. Об этом сообщают
«Семь дней».
Летучая подчеркнула, что так и не пришла в себя окончательно, хотя прошло уже несколько месяцев. Во время лечения у нее сбился сон, она начала испытывать сильную тревогу и не могла даже смотреть фильмы.
«Очень долго я ощущала сильную усталость. Не просто не могла заниматься спортом, трудно оказалось делать даже элементарную зарядку по утрам», - рассказала она.
Ведущая отметила, что после выздоровления, когда она начала ездить на съемки, иногда «падала без сил посреди дня».
«Все-таки мы говорим о неизученной болезни, и никто толком не знает, как после нее восстанавливаться», - заключила она.
Как писал «Рамблер», ранее комик Сергей Светлаков
рассказал, что тяжело перенес коронавирус и до сих пор сталкивается с его последствиями.
Способность чувствовать вкус вернулась, «но постоянная усталость и немножко депрессивность присутствуют и по капле выходят».
«Всегда хочется есть продукты с резким вкусом. Столько, сколько я съел квашеной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых, я за всю жизнь столько не съел», - отмечал он.