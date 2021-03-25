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В Сети появилось фото поцелуя Баскова и Волочковой взасос

Елена Прошина
1 час назад
Экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал фотографию страстно целующихся Николая Баскова и Анастасии Волочковой. Пользователи быстро накидали под постом множество брезгливых комментариев.
В Сети появилось фото поцелуя Баскова и Волочковой взасос
Фото: ТАССТАСС
На снимке Басков изображён в костюме римского императора, а Волочкова – в полупрозрачном праздничном наряде. Пара слилась в эмоциональном поцелуе на фоне баннера премии «Золотой граммофон». Певец при этом нежно поддерживает партнёршу за шею.
«Пхахахаха, с*каааа. Всем ржать!» - написал Солнцев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).
Пользователям увиденное пришлось не по душе. Абсолютное большинство подписчиков шоумена признались, что фото вызвало у них отвращение.
«Это п***ц (капец – прим. ред.), товарищи», - написала пользовательница под ником zubova.elena12.
«Меня чуть не вырвало», - отметил divodivnoeraz.
«Кто хочет похудеть, вешайте на холодильник», - пошутила real_lilya.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей раскритиковали слишком откровенную фотографию Анастасии Волочковой. Подписчики обратили внимание на фото, сделанное на Мальдивах. Балерина традиционно продемонстрировала, как легко может сесть на шпагат. При этом фанаты отметили, что для гимнастического упражнения артистка выбрала уж слишком маленький купальник: раздвинув ноги, она едва не обнажила интимное место.
Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,Николай Басков,
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