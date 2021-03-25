В Сети появилось фото поцелуя Баскова и Волочковой взасос

На снимке Басков изображён в костюме римского императора, а Волочкова – в полупрозрачном праздничном наряде. Пара слилась в эмоциональном поцелуе на фоне баннера премии «Золотой граммофон». Певец при этом нежно поддерживает партнёршу за шею.

Пользователям увиденное пришлось не по душе. Абсолютное большинство подписчиков шоумена признались, что фото вызвало у них отвращение.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей раскритиковали слишком откровенную фотографию Анастасии Волочковой. Подписчики обратили внимание на фото, сделанное на Мальдивах. Балерина традиционно продемонстрировала, как легко может сесть на шпагат. При этом фанаты отметили, что для гимнастического упражнения артистка выбрала уж слишком маленький купальник: раздвинув ноги, она едва не обнажила интимное место.