Цискаридзе рассказал о харассменте в Большом театре

«Такое количество серости ненавидело эту девочку за то, что она красавица и талант. Мало того, был явный харассмент. Девушку с пятнадцати лет преследовал человек, унижал, заставлял», - сказал он.
«Он мне в лицо посмел сказать: «Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и у нее все сложится», - заявил он.
«То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается. < > Если, не дай бог, откроет сегодняшний Большой театр рот. Просто в России #MeToo не принято. Понимаете, девочка одна сказала все честно - ее чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко», - заключил он.