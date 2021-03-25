Цискаридзе рассказал о харассменте в Большом театре

По словам Цискаридзе, из-за домогательств балерине, «одной из самых одаренных девушек не просто в России, а на планете Земля», пришлось покинуть театр.

Цискаридзе отметил, что не знает, как Воронцова смогла пережить этот период.

После этого, по словам Цискаридзе, он больше ни разу не заговорил с Филиным, хотя раньше они близко общались.