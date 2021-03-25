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Цискаридзе рассказал о харассменте в Большом театре

Елена Прошина
38 минут назад
Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что ни одному артисту Большого театра не удалось избежать домогательств. В эфире YouTube-шоу Василия Конова он рассказал, что его ученица Анжелина Воронцова сталкивалась с преследованиями с подросткового возраста.
Цискаридзе рассказал о харассменте в Большом театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В эфире шоу артист вспомнил о ситуации, возникшей в 2012 году между Воронцовой и руководителем балетной труппы Большого Сергеем Филиным.
По словам Цискаридзе, из-за домогательств балерине, «одной из самых одаренных девушек не просто в России, а на планете Земля», пришлось покинуть театр.
«Такое количество серости ненавидело эту девочку за то, что она красавица и талант. Мало того, был явный харассмент. Девушку с пятнадцати лет преследовал человек, унижал, заставлял», - сказал он.
Цискаридзе отметил, что не знает, как Воронцова смогла пережить этот период.
«Он мне в лицо посмел сказать: «Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и у нее все сложится», - заявил он.
После этого, по словам Цискаридзе, он больше ни разу не заговорил с Филиным, хотя раньше они близко общались.
«То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается. < > Если, не дай бог, откроет сегодняшний Большой театр рот. Просто в России #MeToo не принято. Понимаете, девочка одна сказала все честно - ее чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко», - заключил он.
Как писал «Рамблер», ранее Цискаридзе рассказал, что травля, с которой он столкнулся во время работы в Большом театре, отразилась на его здоровье - он был на грани инсульта. Артист подчеркивал, что травлю помог остановить президент России Владимир Путин, которому он «безгранично благодарен».
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