Поклонники не поверили в беременность Юлианны Карауловой

Популярная вокалистка Юлианна Караулова накануне порадовала общественность прекрасным известием: она ждет первенца от своего супруга Андрея Черного . Между тем не все поспешили поздравить 32-летнюю звезду с долгожданной беременностью. Кое-кто с большой долей подозрения отнесся к интересному положению Юлианны Карауловой. Певице пишут странные сообщения в директ, в которых обвиняют ее в мнимой беременности.

Фото: Instagram Instagram

«На улице просто диво дивное, а в моем директе вот такие дела», — не знает, как реагировать на выпады в свой адрес будущая мама.

Юлианне пишут, что живот у нее накладной, и заявляют, что у нее нет мужа.

«Я не верю, что ты беременная! Потому что я знаю, что это надувной беременный живот!», «Ты даже не замужем, и когда девушки беременеют, то выходят замуж по залету», — такие вот странные сообщения получила певица.

Юлианна Караулова удивлена сообщениям, которые ей шлют в директ Не исключено, что недоверие со стороны поклонников могло быть вызвано тем, как подала Юлианна Караулова новость о своей беременности.