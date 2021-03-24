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«Надувной живот»: поклонники не поверили в беременность Юлианны Карауловой

Teleprogramma.pro
12 часов назад
Популярная вокалистка Юлианна Караулова накануне порадовала общественность прекрасным известием: она ждет первенца от своего супруга Андрея Черного. Между тем не все поспешили поздравить 32-летнюю звезду с долгожданной беременностью. Кое-кто с большой долей подозрения отнесся к интересному положению Юлианны Карауловой. Певице пишут странные сообщения в директ, в которых обвиняют ее в мнимой беременности.
Поклонники не поверили в беременность Юлианны Карауловой
Фото: InstagramInstagram
«На улице просто диво дивное, а в моем директе вот такие дела», — не знает, как реагировать на выпады в свой адрес будущая мама.
Юлианне пишут, что живот у нее накладной, и заявляют, что у нее нет мужа.
«Я не верю, что ты беременная! Потому что я знаю, что это надувной беременный живот!», «Ты даже не замужем, и когда девушки беременеют, то выходят замуж по залету», — такие вот странные сообщения получила певица.
Юлианна Караулова удивлена сообщениям, которые ей шлют в директ Не исключено, что недоверие со стороны поклонников могло быть вызвано тем, как подала Юлианна Караулова новость о своей беременности.
Певица накануне презентовала новый клип на трек «Так сильно», в котором впервые продемонстрировала округлившийся животик. Некоторые сочли, что Юлианна в клипе сыграла роль будущей мамы, которая к ней самой не имеет никакого отношения. Но ошиблись! Беременность у певицы настоящая. Смотрите также
Шоу-бизнес,Андрей Черный,Юлианна Караулова,
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