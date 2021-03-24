Лера Кудрявцева: «Анастасия Волочкова рассекретила свои миллионы»

Считается, что балерина – это нечто среднее между женщиной и пирожным-безе. Нечто почти невесомое и беззащитное. Дунешь – и нет ее. Однако в отношении Анастасии Волочковой этот стереотип не работает. Жизнь научила ее защищаться и не давать себя в обиду. А обидеть балерину пытались и пытаются многие! До сих пор, хотя она, казалось бы, всем все доказала. Чтобы поддержать Анастасию, ко мне в студию пришел Николай Цискаридзе
. Он помог балерине продемонстрировать свой талант и доказать всем, что она действительно профессионал своего дела и попала в балет не за красивые глаза или длинные ноги, а за талант. Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ Балерина, показывающая свое мастерство, – это отдельный вид прекрасного. Поклонников у Анастасии много. Как и завистников, которым не дает покоя успешность балерины. Так, с Ксенией Собчак
у Анастасии конфликт, который никак не может разрешиться миром. - Ксюша, ты просто позавидовала, что у меня секс с любимым четыре раза в день, – вздыхает Волочкова. Ей вообще многие завидуют, поэтому регулярно пытаются сделать балерине больно. Так, журналисты не устают писать о том, что пышная грудь Волочковой на самом деле искусственная. Чтобы положить конец этим нелепым слухам, балерина согласилась раздеться прямо у меня в студии и доверить свою грудь профессионалу. - Сейчас вы получите доступ к моей груди, – смущаясь, комментировала происходящее балерина. Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ Этот выпуск вообще получился настолько откровенным, что мне оставалось только удивляться. Анастасия согласилась даже пройти проверку на детекторе лжи! Причем вопросы, которые ей задавал специалист, были весьма провокационными. - Правда, что у вас бывает интимная жизнь четыре раз в день? – спросил он. - Да, – скромно ответила балерина. Удивительно, конечно, что человек, который постоянно подвергается нападкам, не разучился быть искренним и открытым. Анастасию могли бы испортить слава, большие деньги, но нет. О своем состоянии балерина говорит спокойно, без заносчивости и желания похвастаться. Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ - Я ношу на пальце такое количество денег, – скромно улыбается балерина, демонстрируя кольцо с крупным драгоценным камнем. - Я тоже хочу видеть пятьдесят миллионов на пальце, – призналась я, не без восхищения рассматривая кольцо балерины. Как было бы просто, если бы богатство делало людей счастливыми. Если бы большие деньги служили надежным щитом от разочарований и слез. Увы, это невозможно. Рассказывая о том, что причиняет ей страшную боль, Анастасия расплакалась. Что так сильно ранит балерину? И станет ли ей легче, если она расскажет всю правду о своей жизни? Узнаете совсем скоро – 27 марта в 21.00 на НТВ. Смотрите также: Слушайте также: