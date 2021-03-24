Дочь Заворотнюк захотела покинуть Россию

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк
Анна захотела покинуть Россию
. Об этом сообщает РЕН ТВ. Девушка призналась об этом на своей странице в Instagram.
«У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь», — написала Заворотнюк.
В последнее время девушка задумывается перебраться в теплые места, туда, где есть море или океан.
«Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю», — поделилась Анна с подписчиками.
Ранее дочь Заворотнюк рассказала о состоянии тяжелобольной матери. По словам Анны, ей приходится "очень тяжело".
В августе прошлого года появились сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк. СМИ сообщали, что у нее диагностирован рак мозга.