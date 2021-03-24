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Дочь Заворотнюк захотела покинуть Россию

Александр Котлеткин
23 минуты назад
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна захотела покинуть Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ. Девушка призналась об этом на своей странице в Instagram.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна захотела покинуть Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
1/12 Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна захотела покинуть Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Фото: Instagram
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Девушка призналась об этом на своей странице в Instagram.
2/12  Девушка призналась об этом на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram
«У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь», — написала Заворотнюк.
3/12 «У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь», — написала Заворотнюк.
Фото: Instagram
В последнее время девушка задумывается перебраться в теплые места, туда, где есть море или океан.
4/12 В последнее время девушка задумывается перебраться в теплые места, туда, где есть море или океан.
Фото: Instagram
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«Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю», — поделилась Анна с подписчиками.
5/12 «Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю», — поделилась Анна с подписчиками.
Фото: Instagram
Ранее дочь Заворотнюк рассказала о состоянии тяжелобольной матери. По словам Анны, ей приходится "очень тяжело".
6/12 Ранее дочь Заворотнюк рассказала о состоянии тяжелобольной матери. По словам Анны, ей приходится "очень тяжело".
Фото: Instagram
В августе прошлого года появились сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк. СМИ сообщали, что у нее диагностирован рак мозга.
7/12 В августе прошлого года появились сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк. СМИ сообщали, что у нее диагностирован рак мозга.
Фото: Instagram
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«У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь», — написала Заворотнюк.
В последнее время девушка задумывается перебраться в теплые места, туда, где есть море или океан.
«Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю», — поделилась Анна с подписчиками.
Ранее дочь Заворотнюк рассказала о состоянии тяжелобольной матери. По словам Анны, ей приходится "очень тяжело".
В августе прошлого года появились сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк. СМИ сообщали, что у нее диагностирован рак мозга.
Шоу-бизнес,Фото,Анастасия Заворотнюк,Россия,
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