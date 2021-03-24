Дочь Заворотнюк захотела покинуть Россию

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна захотела покинуть Россию . Об этом сообщает РЕН ТВ. Девушка призналась об этом на своей странице в Instagram.

1/12 Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна захотела покинуть Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Девушка призналась об этом на своей странице в Instagram. Фото: Instagram 3/12 «У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь», — написала Заворотнюк. Фото: Instagram 4/12 В последнее время девушка задумывается перебраться в теплые места, туда, где есть море или океан. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 «Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю», — поделилась Анна с подписчиками. Фото: Instagram 6/12 Ранее дочь Заворотнюк рассказала о состоянии тяжелобольной матери. По словам Анны, ей приходится "очень тяжело". Фото: Instagram 7/12 В августе прошлого года появились сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк. СМИ сообщали, что у нее диагностирован рак мозга. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 9/12 10/12 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 12/12

«У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь», — написала Заворотнюк.

В последнее время девушка задумывается перебраться в теплые места, туда, где есть море или океан.

«Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю», — поделилась Анна с подписчиками.

Ранее дочь Заворотнюк рассказала о состоянии тяжелобольной матери. По словам Анны, ей приходится "очень тяжело".