"Мне крышу-то снесло": Цискаридзе рассказал, как когда-то подхватил звездную болезнь

«Когда я стал учиться в хореографическом училище и превратился в достопримечательность, мне крышу-то снесло, — вспомнил Николай Цискаридзе во время YouTube-шоу Василия Конова. — Мама тогда мне сказала: «Никочка, для кого поют птички?». Я ответил: «Для народа». А она: «Нет. Птички поют для себя, и ты танцуешь для себя. Люди, которые убирают улицу, делают работу важнее. Она все время пыталась спесь сбить, за что ей очень благодарен». Смотрите также