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«Мне крышу-то снесло»: Николай Цискаридзе рассказал, кто вылечил его от звездной болезни

Teleprogramma.proиещё 2
15 часов назад
Артист балета
"Мне крышу-то снесло": Цискаридзе рассказал, как когда-то подхватил звездную болезнь
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
при всей своей звездности умеет трезво оценивать себя и свое окружение. Он научился смотреть на себя со стороны и ставить определенные рамки, умело отделяя работу от всей остальной жизни. «Вот в театре ко мне по иерархии лучше не подходить: я стою так высоко, что любого быстро поставлю на место. Но вне работы мне вообще все равно, узнали или нет, вспомнили ли мои звания и регалии», — признался Николай Цискаридзе. О том, что бы он не превратился в самозабвенно влюбленного в себя человека, всегда заботилась мама Николая Максимовича. Будучи женщиной мудрой, она первой сумела остановить у сына развитие звездной болезни. больше по теме
«Когда я стал учиться в хореографическом училище и превратился в достопримечательность, мне крышу-то снесло, — вспомнил Николай Цискаридзе во время YouTube-шоу Василия Конова. — Мама тогда мне сказала: «Никочка, для кого поют птички?». Я ответил: «Для народа». А она: «Нет. Птички поют для себя, и ты танцуешь для себя. Люди, которые убирают улицу, делают работу важнее. Она все время пыталась спесь сбить, за что ей очень благодарен». Смотрите также
Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,
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