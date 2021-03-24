"Мне крышу-то снесло": Цискаридзе рассказал, как когда-то подхватил звездную болезнь

при всей своей звездности умеет трезво оценивать себя и свое окружение. Он научился смотреть на себя со стороны и ставить определенные рамки, умело отделяя работу от всей остальной жизни. «Вот в театре ко мне по иерархии лучше не подходить: я стою так высоко, что любого быстро поставлю на м
есто. Но вне работы мне вообще все равно, узнали или нет, вспомнили ли мои звания и регалии», — признался Николай Цискаридзе. О том, что бы он не превратился в самозабвенно влюбленного в себя человека, всегда заботилась мама Николая Максимовича. Будучи женщиной мудрой, она первой сумела остановить у сына развитие звездной болезни. больше по теме