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Собчак пытается доказать, что не платила маньяку

Вести Подмосковья
18 часов назад
Ксения Собчак сделала интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Журналистка отметила, что это была непростая работы. Можно сказать, что с Собчак случилась журналистская удача, но некоторым кажется, что Ксения смогла коснуться дна. Интернет-пользователи и коллеги Собчак давят на три факта. Первый - что маньяку были заплачены 50 тысяч рублей и мебель. Ксения отрицает этот факт, Мохов, по ее словам, давал интервью безвозмездно. Второй - то, что из насильника делают звезду. Мохову льстит внимание, он рад общаться с журналистами, рад охране под окнами дома. Третий - непрофессионализм Ксении. Журналисты отмечают, что Собчак нагнетала обстановку, общаясь с жертвой Мохова, ведя разговоры о девственности, планах залить девочек бетоном и так далее. Слова Ксении разнесли на цитаты. Собчак считает, что ей просто завидуют. Интернет-пользователи считают, что видео с Моховым нужно смотреть лишь потому, что в нем есть уникальные кадры: как маньяк тащит Ксению в подвал.
Собчак пытается доказать, что не платила маньяку
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья
Шоу-бизнес,Виктор Мохов,Ксения Собчак,
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