Собчак пытается доказать, что не платила маньяку

Ксения Собчак
сделала интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым
. Журналистка отметила, что это была непростая работы. Можно сказать, что с Собчак случилась журналистская удача, но некоторым кажется, что Ксения смогла коснуться дна. Интернет-пользователи и коллеги Собчак давят на три факта. Первый - что маньяку были заплачены 50 тысяч рублей и мебель. Ксения отрицает этот факт, Мохов, по ее словам, давал интервью безвозмездно. Второй - то, что из насильника делают звезду. Мохову льстит внимание, он рад общаться с журналистами, рад охране под окнами дома. Третий - непрофессионализм Ксении. Журналисты отмечают, что Собчак нагнетала обстановку, общаясь с жертвой Мохова, ведя разговоры о девственности, планах залить девочек бетоном и так далее. Слова Ксении разнесли на цитаты. Собчак считает, что ей просто завидуют. Интернет-пользователи считают, что видео с Моховым нужно смотреть лишь потому, что в нем есть уникальные кадры: как маньяк тащит Ксению в подвал.