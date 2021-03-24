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Умер номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал

Lenta.ruиещё 3
48 минут назад
Голливудский актер, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на жену актера.
Умер номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал
Фото: Andrew Kelly / ReutersAndrew Kelly / Reuters
«Сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», — приводит портал слова Сони Сигал.
Джордж Сигал достиг первого успеха в 1965 году после роли в трагикомедии Стэнли Крамера «Корабль дураков». Наибольшую популярность ему принесла роль в романтической комедии «С шиком», за которую он получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер». Он также был номинантом на премию «Оскар» за роль в драме «Кто боится Вирджинии Вулф?» и BAFTA.
С 1980-х он появлялся в кино лишь эпизодически, а одну из последних ролей он исполнил в фильме «2012».
Ранее умер звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек», американский актер Яфет Котто. Он известен широкой публике благодаря таким боевикам, как «Чужой», «Бегущий человек», «Рейд на Энтеббе» и «На той стороне 110-й улицы». Ему был 81 год.
Шоу-бизнес,Джордж Сигал,Стэнли Крамер,Вирджиния Вулф,
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