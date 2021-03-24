Боня вмешалась в скандал с Аршавиным

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Светская львица прокомментировала скандальное интервью, которое Алиса Казьмина дала Андрею Малахову . Журналистка обвинила бывшего супруга во всех своих бедах, она также сообщила, что борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием.

По мнению Бони, экс-футболист поступил с бывшей женой очень некрасиво. Он не должен был расставаться с женщиной с помощью смс.

"Но, с другой стороны, он выиграл суд и по закону он прав", — отметила Виктория в интервью Sport24.

Боня назвала Аршавина "потерянным человеком", который до сих пор не нашел цель в жизни. Но Алиса Казьмина попыталась публично его унизить и сделать во всем виноватым, считает звезда. Модель жестко раскритиковала экс-супругу футболиста, заявив, что нельзя было сидеть и ждать, "пока нос отпадет".