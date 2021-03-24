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Боня ответила экс-жене Аршавина после скандального интервью Малахову

Слово и Делоиещё 4
24 марта 2021
Модель и блогер Виктория Боня заявила, что Алиса Казьмина не должна предъявлять претензии бывшему мужу Андрею Аршавину.
Боня вмешалась в скандал с Аршавиным
Фото: Спорт-Экспресс - Prt Scr youtube.comСпорт-Экспресс - Prt Scr youtube.com
Светская львица прокомментировала скандальное интервью, которое Алиса Казьмина дала Андрею Малахову. Журналистка обвинила бывшего супруга во всех своих бедах, она также сообщила, что борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием.
По мнению Бони, экс-футболист поступил с бывшей женой очень некрасиво. Он не должен был расставаться с женщиной с помощью смс.
"Но, с другой стороны, он выиграл суд и по закону он прав", — отметила Виктория в интервью Sport24.
Боня назвала Аршавина "потерянным человеком", который до сих пор не нашел цель в жизни. Но Алиса Казьмина попыталась публично его унизить и сделать во всем виноватым, считает звезда. Модель жестко раскритиковала экс-супругу футболиста, заявив, что нельзя было сидеть и ждать, "пока нос отпадет".
Резидент Монако добавила, что не выбирает ничью сторону и не собирается никого защищать. Казьмина сама виновата в том, что с ней произошло, она отвечает за свое здоровье. Спортсмен мог поинтересоваться ее делами, поскольку Алиса является матерью его ребенка, но не более того, резюмировала блогер.
Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,Виктория Боня,Андрей Малахов,
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