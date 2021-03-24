Рынска получила иск из-за ссоры в домовом чате

Журналистка Божена Рынска получила иск от соседки из-за ссоры в групповом чате в WhatsApp. Об этом рассказал «Московский комсомолец»

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По данным газеты, речь идет об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации. В своем заявлении истица утверждает, что Рынска оскорбила ее в чате жильцов дома.

О каких именно оскорблениях идет речь, не уточняется, но, по данным «МК», они могли касаться интимной жизни.

В иске утверждается, что первое некорректное высказывание Рынска позволила себе 29 мая 2019 года, но тогда соседка решила не обращать на это внимания. Второй конфликт случился 26 декабря 2020 года.

В своем иске соседка журналистки потребовала опровергнуть порочащие ее сведения и компенсировать ей моральный ущерб одним миллионом рублей.

В Никулинском суде Москвы, куда поступил иск, не стали раскрывать его детали, и заявили, что процесс может пройти в закрытом режиме.

Как сообщал «Рамблер», в конце прошлого года СМИ писали, что на журналистку пожаловалась в полицию женщина, недовольная ее постами в социальных сетях.