Азиза показала свою жизнь с итальянским женихом

Как писал «Рамблер», ранее Азиза рассказала, что Александро приехал к ней на Новый год и весь январь они провели вместе. Итальянец сделал певице предложение в студии «Пусть говорят».

В прошлом году Александро стал одним из учеников музыкальной онлайн-студии Азизы, а позже выяснилось, что он является ее поклонником уже 15 лет. Итальянец не пытался познакомиться с певицей раньше, так как она была несвободна.