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Азиза показала свою жизнь с итальянским женихом

Елена Прошина
20 часов назад
Певица Азиза показала, как ее жених, итальянец Александро учится готовить блюда узбекской кухни. Видео с ним она опубликовала на своей странице в Instagram.
Азиза показала свою жизнь с итальянским женихом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Жених артистки рассказал, что решил приготовить дымляму - овощное рагу по-узбекски.
«Вместе с Александро продолжаем учиться готовить любимые и полезные блюда», - так Азиза подписала ролик.
Как писал «Рамблер», ранее Азиза рассказала, что Александро приехал к ней на Новый год и весь январь они провели вместе. Итальянец сделал певице предложение в студии «Пусть говорят».
В прошлом году Александро стал одним из учеников музыкальной онлайн-студии Азизы, а позже выяснилось, что он является ее поклонником уже 15 лет. Итальянец не пытался познакомиться с певицей раньше, так как она была несвободна.
По словам Азизы, ее родственники не одобрили Александро, так как их отношения начались слишком быстро.
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