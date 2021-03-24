В Сети заявили о романе Бузовой и Киркорова

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», на НТВ демонстрируется музыкальное шоу «Маска». Его участниками являются знаменитости. Они выступают в масках, а зрители должны угадать, кто за ними скрывается. Киркоров является членом жюри передачи. На днях стало известно, что за маской розовой пантеры скрывалась Бузова. Вчера она опубликовала в инстаграме видеозапись, на которой дома у Киркорова обсуждает с ним это.