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В Сети заявили о романе Бузовой и Киркорова

Елена Прошина
22 часа назад
Певица Ольга Бузова может встречаться с коллегой Филиппом Киркоровым. Такое мнение высказали пользователи инстаграма.
В Сети заявили о романе Бузовой и Киркорова
Фото: © @buzova86/TikTok© @buzova86/TikTok
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», на НТВ демонстрируется музыкальное шоу «Маска». Его участниками являются знаменитости. Они выступают в масках, а зрители должны угадать, кто за ними скрывается. Киркоров является членом жюри передачи. На днях стало известно, что за маской розовой пантеры скрывалась Бузова. Вчера она опубликовала в инстаграме видеозапись, на которой дома у Киркорова обсуждает с ним это.
«Домашние разборки. Как я вам и обещала, после шоу "Маска" у нас был серьезный разговор дома. Разборками наш вечер сложно называть, потому что Филипп устроил мне настоящий романтический ужин. Кстати, именно тогда мне поступило предложение переехать к нему домой. Соглашаться?» — написала певица в подписи.
В комментариях пользователи социальной сети задались вопросом, не встречаются ли Бузова и Киркоров. Некоторые напомнили, что недавно певица выражала желание завести детей, и высказали мнение, что она может воспитывать детей Киркорова. Некоторые другие выразили уверенность, что Бузова и Киркоров — друзья, а в настоящее время готовят некий совместный проект.
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,НТВ,
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