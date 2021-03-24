Решетова упала в обморок на телевидении

Позавчера, как сообщал «Рамблер», состоялась премьера передачи. В ней принимают участие 35 женщин, в том числе трансгендер, модели плюс-сайз и старше 50 лет, с витилиго и бионическим протезом. Дизайнер Филипп Плейн участвует в программе в качестве эксперта, а Решетова ее ведет. Победительница шоу подпишет контракт с брендом Philipp Plein.

Она рассказала, что в одном из эпизодов прямо во время записи подводок упала в обморок. Модель рассказала, что быстро после этого восстановилась. Она пообещала, что создатели «Ты — топ-модель на ТНТ» подарят зрителям новый формат красоты, а шоу выиграет самая красивая, дерзкая, сильная и необычная участница, но ей придется активно за это побороться.