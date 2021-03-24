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Решетова упала в обморок на телевидении

Елена Прошина
1 час назад
Модель Анастасия Решетова упала в обморок в одном из эпизодов шоу «Ты — топ-модель на ТНТ». Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Решетова упала в обморок на телевидении
Фото: InstagramInstagram
Позавчера, как сообщал «Рамблер», состоялась премьера передачи. В ней принимают участие 35 женщин, в том числе трансгендер, модели плюс-сайз и старше 50 лет, с витилиго и бионическим протезом. Дизайнер Филипп Плейн участвует в программе в качестве эксперта, а Решетова ее ведет. Победительница шоу подпишет контракт с брендом Philipp Plein.
«Вы не представляете сколько трудностей и преград было на нашем пути к этой премьере!» — сообщила Решетова вчера в инстаграме.
Она рассказала, что в одном из эпизодов прямо во время записи подводок упала в обморок. Модель рассказала, что быстро после этого восстановилась. Она пообещала, что создатели «Ты — топ-модель на ТНТ» подарят зрителям новый формат красоты, а шоу выиграет самая красивая, дерзкая, сильная и необычная участница, но ей придется активно за это побороться.
«Обещаю, это будет самый нескучный проект о моделинге и красоте», — добавила Решетова.
Шоу-бизнес,Телевидение,Анастасия Решетова,
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