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«Наркоманка с огромным стажем»: стало известно о пагубной страсти Алисы Аршавиной

Экспресс газета
1 час назад
Бывшую жену футболиста Андрея Аршавина, тяжелобольную Алису, обвиняют в пристрастии к тяжелым наркотикам. Об этом не стесняясь пишут пользователи Сети, которые давно следят за судьбой экс-супруги футболиста.
По мнению некоторых россиян, Аршавина обычная бездельница, которая «охотится» на богатых мужчин, чтобы обогатиться, сама при этом давно «сидит» на кокаине. Своего первого супруга, который, к слову, поддерживает ее в нынешний тяжелый период, Алиса якобы когда-то тоже увела из семьи. А после развода питерский миллионер Алексей Казьмин оставил ей дорогостоящее имущество и внушительные суммы денег.
"Почему никто не говорит, что бывшая жена Андрея Аршавина - наркоманка с огромным стажем? <...> Обыкновенная голддигерша, охотящаяся за богатыми и знаменитыми. Ее бывший муж - долларовый миллионер, он ей оставил кучу движимого и недвижимого имущества, как в России, так и за границей! Дети с рождения с нянями. А то, что у нее нос сгнил от кокса, так причем тут Аршавин? Весь этот спектакль, обливание помоями Аршавина - это борьба за бабло!" - приводит комментарий пользователя телеграм-канал «НеМалахов».
По мнению комментаторов, мать футболиста поступает совершенно справедливо, выгоняя бывшую сноху из дома, который ей не принадлежит. Та и так уже два года живет там, хотя не имеет на это никакого права.
«Все, что положено, Аршавин платит по суду! Бывший муж так и содержит по люксу детей и эту бездельницу. Ей есть куда идти, у нее миллионы на счетах в банках!» - возмущаются некоторые пользователи.
Мать Аршавина Татьяна Ивановна считает, что бывшей невестке совершенно справедливо «дали по носу» - так Алиса отвечает за поступки в прошлом. Напомним, что Алиса Аршавина страдает от прогрессирующего некроза носа, который возник по неизвестной причине - то ли вследствие неудачной ринопластики, то ли, действительно, от пагубного пристрастия к запрещенным веществам. К тому же, недавно женщина тяжело переболела коронавирусом и чуть не умерла от приступа панкреатита, находилась в состоянии искусственной комы.
Женщина, по ее собственным словам, мечтает наконец пожить для себя и своих троих детей, не испытывая боли и унижений из-за изменившейся внешности.
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