Мать Аршавина Татьяна Ивановна считает
, что бывшей невестке совершенно справедливо «дали по носу» - так Алиса
отвечает за поступки в прошлом. Напомним, что Алиса Аршавина
страдает от прогрессирующего некроза носа, который возник по неизвестной причине - то ли вследствие неудачной ринопластики, то ли, действительно, от пагубного пристрастия к запрещенным веществам. К тому же, недавно женщина тяжело переболела коронавирусом и чуть не умерла от приступа панкреатита, находилась в состоянии искусственной комы.