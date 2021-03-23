Корчевникову подбросили странный сверток в квартиру

Внутри свертка Корчевников обнаружил картину, выполненную мозаикой. На полотне был изображен Спаситель, который держит на руках младенца. К такой редкой картине прилагалось и письмо, которое повергло Бориса в еще больший шок.

Сам Корчевников так и не смог вспомнить, как именно сверток с картиной попал к нему в квартиру. До сих пор Борис бережно хранит это полотно и относится к нему с большим трепетом, так как оно попало к нему в тяжелые времена.