Корчевникову подбросили странный сверток в квартиру

Шоумен столкнулся с мистической историей
Телеведущий Борис Корчевников
поделился в своем микроблоге загадочной историей, которая приключилась в его жизни. Однажды он
нашел в своей квартире загадочный сверток и не знал, как именно тот к нему попал. Неожиданный подарок оказался у шоумена в тяжелый период в жизни.
«В этот момент пришли разные испытания и было очень неясно, как оно будет дальше, я обнаружил дома сверток — что-то завернутое в картонную бумагу», - вспоминает Борис.
Внутри свертка Корчевников обнаружил картину, выполненную мозаикой. На полотне был изображен Спаситель, который держит на руках младенца. К такой редкой картине прилагалось и письмо, которое повергло Бориса в еще больший шок.
«Здравствуйте! Меня зовут Саша. К огромному сожалению, я не знаю Вашего имени. Сейчас все объясню. Как бы странно и смешно это не звучало, мне приснился сон. В этом сне я пришла по этому адресу и вручила картину мужчине», - было сказано в письме.
Сам Корчевников так и не смог вспомнить, как именно сверток с картиной попал к нему в квартиру. До сих пор Борис бережно хранит это полотно и относится к нему с большим трепетом, так как оно попало к нему в тяжелые времена.