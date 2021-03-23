Юлия Барановская тайно перенесла операцию

При этом именно журналистка стала причиной разлада брака Юлии и Андрея. Первые полгода отношений с Алисой все складывалось идеально, «он был холеный». Со временем отношение Аршавина ко второй супруге изменилось: он стал холоден. Это случилось, когда он начал играть в Казахстане. В итоге футболист ушел и от второй жены, отправив ей короткое SMS: «Я ухожу от тебя... Я больше не приду».

По мнению Казьминой, в бедах двух бывших жен футболиста виновата его мать Татьяна, которая никогда их не любила. Алиса вспомнила, что до встречи с футболистом у нее не было проблем со здоровьем. «Когда я жила с первым мужем, не то что простудой не болела - чихнуть не могла. Кто-то два года хорошо отрабатывал меня. Кто-то очень обидчивый по жизни. Это бабушка моей Есени», - добавила она. Бывшая невестка призналась, что мать Аршавина двух мужей похоронила и по сей день живет одна.