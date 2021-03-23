В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Ивлеева разделась для обложки Playboy

Александр Котлеткин
10 часов назад
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева разделась для для мужского журнала Playboy. Фотографию обложки свежего номера она опубликовала на своей странице в Instagram. Об этом сообщает URA.RU.
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева разделась для для мужского журнала Playboy.
1/10 Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева разделась для для мужского журнала Playboy.
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Фотографию обложки свежего номера она опубликовала на своей странице в Instagram. Об этом сообщает URA.RU.
2/10 Фотографию обложки свежего номера она опубликовала на своей странице в Instagram. Об этом сообщает URA.RU.
Фото: Вконтакте Super.ru
Фотографию обложки свежего номера она опубликовала на своей странице в Instagram. Об этом сообщает URA.RU. «На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Выбрала для этого самое лучшее время. Я уверена в себе как никогда!», — написала Ивлеева.
3/10 Фотографию обложки свежего номера она опубликовала на своей странице в Instagram. Об этом сообщает URA.RU. «На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Выбрала для этого самое лучшее время. Я уверена в себе как никогда!», — написала Ивлеева.
Фото: Вконтакте Super.ru
Блогер отметила, что делала обложку со своей командой самостоятельно и назвала ее самой дорогой «за историю русского Playboy».
4/10 Блогер отметила, что делала обложку со своей командой самостоятельно и назвала ее самой дорогой «за историю русского Playboy».
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Ранее стало известно, что Ивлеева потратила на вечеринку в честь своего 30-летия около 10 млн рублей. Об этом заявил шоумен, организатор и ведущий мероприятий Сергей Пчела.
5/10 Ранее стало известно, что Ивлеева потратила на вечеринку в честь своего 30-летия около 10 млн рублей. Об этом заявил шоумен, организатор и ведущий мероприятий Сергей Пчела.
Фото: Instagram
При этом подарки, которые получила телеведущая на юбилей, в общей сложности стоили несколько миллионов рублей.
6/10 При этом подарки, которые получила телеведущая на юбилей, в общей сложности стоили несколько миллионов рублей.
Фото: Instagram
7/10 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/10 
9/10 
10/10 
«На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Выбрала для этого самое лучшее время. Я уверена в себе как никогда!», — написала Ивлеева. Блогер отметила, что делала обложку со своей командой самостоятельно и назвала ее самой дорогой «за историю русского Playboy».
Ранее стало известно, что Ивлеева потратила на вечеринку в честь своего 30-летия около 10 млн рублей. Об этом заявил шоумен, организатор и ведущий мероприятий Сергей Пчела. При этом подарки, которые получила телеведущая на юбилей, в общей сложности стоили несколько миллионов рублей.
Шоу-бизнес,Фото,Анастасия Ивлеева,РИА Ura.ru,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители