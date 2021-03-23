Ивлеева разделась для обложки Playboy

«На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Выбрала для этого самое лучшее время. Я уверена в себе как никогда!», — написала Ивлеева. Блогер отметила, что делала обложку со своей командой самостоятельно и назвала ее самой дорогой «за историю русского Playboy».
Ранее стало известно, что Ивлеева потратила на вечеринку в честь своего 30-летия около 10 млн рублей. Об этом заявил шоумен, организатор и ведущий мероприятий Сергей Пчела. При этом подарки, которые получила телеведущая на юбилей, в общей сложности стоили несколько миллионов рублей.