Ивлеева разделась для обложки Playboy

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Фотографию обложки свежего номера она опубликовала на своей странице в Instagram. Об этом сообщает URA.RU. «На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Выбрала для этого самое лучшее время. Я уверена в себе как никогда!», — написала Ивлеева.