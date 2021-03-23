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Телеведущий Шепелев рассказал об отказе участвовать в "Холостяке"

Vse42.ruиещё 1
17 часов назад
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев в своих социальных сетях рассказал подписчикам о том, что ему предлагали принять участие в шоу "Холостяк", но он отказался.
Шепелев рассказал об отказе участвовать в "Холостяке"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Шепелев решил спросить у своих фанатов в инстасторис о том, как они относятся к скандальной программе, транслирующейся на одном из российских телеканалов. Ведущему стало интересно, реально ли человек может "встретить свою судьбу", поучаствовав в этой передаче.
По словам звезды телевидения, подобные шоу являются для россиян в первую очередь "возможностью".
– Я знаю девушку, которая принимала участие в "Последнем герое", заняла там всего лишь второе место, но это помогло ей вернуться домой и начать собственный успешный бизнес, – добавил Шепелев.
В то же время, по словам ведущего, создатели шоу приходили к нему с предложением принять участие в программе, однако его не заинтересовала такая возможность. Шепелев не стал озвучивать конкретную причину своего нежелания приходить в шоу, но прикрепил к ролику стикер с изображением обручальных колец, передает радио "Комсомольская правда" со ссылкой на сторис звезды.
Шоу-бизнес,Телевидение,Дмитрий Шепелев,Комсомольская правда,
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