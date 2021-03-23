Имена участников шоу «Маска» слили в Сеть

Имена артистов, участвующих в проекте «Маска», появились в Сети на странице Википедии. Об этом сообщили пользователи на странице шоу в соцсети.

Фото: vk.com/ntvmaska vk.com/ntvmaska

Речь идёт о списке артистов, которые прячутся под масками, давая возможность зрителям угадывать свои имена. Уже рассекречены Хоркина, Азиза, Стоянов и Бузова. Сейчас, по мнению телезрителей, начинается настоящая «жара», так как в конкурсе участвуют очень сильные исполнители.

Правда, отмечают пользователи, появившийся было список был тут же удалён из Википедии и страница приняла свой обычный вид со списком только рассекреченных артистов. Разоблачение артистов вызвало не разочарование, а жаркий спор между участниками проекта. Если кто-то ещё соглашался, что в маске Зайца ещё может скрываться Иван Дорн, то с тем, что Белый Орёл — Тимати, не согласился почти никто. А упоминание Сергея Минаева в костюме Неваляшки и вовсе ввергло в растерянность зрителей, потративших массу времени на то, чтобы доказать по исполнению и подсказкам, что в этом костюме выступает Юрий Гальцев

Информацию посчитали ложным вбросом, тем более, что имя артистки Терлеевой было написано с ошибкой. «Ой, да помните, в том сезоне тоже вроде как всех назвали, а оказалось, что 50% неправда!», «И как теперь дождаться воскресенья???», «И какой смысл смотреть теперь шоу», «В конце концов крыса в вашем шоу зря отсутствует. В инете палит кто-то голосование. По ТВ середина шоу идёт, а в инете уже можно узнать кто под маской, кого выпнут», «По подсказкам намёк на Терлееву, но я хочу верить, что там была Марина. Я её слышу и никого больше», пишут в комментариях пользователи.

Несмотря на, казалось бы, уже раскрывшийся секрет, поклонники проекта продолжают спорить, кто же из артистов скрывается под масками. А опубликованный анонс предстоящего выпуска только добавил интриги, кто покинет проект в этот раз.

«Вот уверена, что змея это Гагарина», «А сейчас четко слышится в Неваляшке голос Пьехи, а не Гальцева, вот засада», «Ох, как все активизировались, самое интересное только начинается, судя по увиденному. Жаришка прям. Действительно интересно посмотреть», «А не Наргиз ли в змее?», наперебой комментируют проект пользователи.