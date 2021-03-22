Новой девушкой Давы стала его помощница

На днях Манукян опубликовал сторис из гостиницы и случайно «засветил» на заднем плане девушку в своей постели. «НеМалахов» утверждает, что на видео попала именно Анна Маковская.

В пользу этой версии говорит и то, что мама Давы Манукяна, которая резко высказывалась об Ольге Бузовой, под постами Маковской оставляет эмодзи в форме сердечек.

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года после возвращения с совместного отдыха Бузова объявила о расставании с Манукяном. Она писала, что он «творит страшные и непонятные вещи», намекая на измены и домашнее насилие. В начале марта Бузова заявила в сторис своего Instagram, что Дава изменял ей с партнершей по «Танцам со звездами» Дарьей Палей.