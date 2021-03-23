Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации

«Дышать тяжело - боль в груди, туман в голове. Увезли на скорой, ехать с мигалками тот еще стресс и ощущение, что все – приплыли», - призналась теледива. За ночь телеведущую обследовали и провели необходимые анализы. Результаты показали, что Кудрявцева здорова. «В принципе ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха - типа того. На этом фоне сбой дает физика, ну и еще моя Чертова мнительность и тревожность», - признала блондинка. И даже пошутила: «Ночью в реанимационном отделении я реально чуть было не схватила инфаркт микарда, вот такой рубец». Кудрявцева с начала года уже не первый раз попадает на больничный. Сначала коронавирус, из-за которого сорвался ее отпуск в Дубае, потом перелом, сейчас – реанимация. Звезда уверена, нужно больше отдыхать. Смотрите также