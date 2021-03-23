За Ельцина: опубликовано видео с игрой звезд на раздевание

Telegram-канал «90-е» опубликовал видео, на котором российские артисты запечатлены за игрой в карты на раздевание. По данным канала, ролик был снят в 1996 году во время гастролей звезд в поддержку Бориса Ельцина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На ролике присутствуют певицы Лолита Милявская, Наташа Королева, Анжелика Варум и Ирина Аллегрова, певцы Лев Лещенко и Филипп Киркоров, юморист Владимир Винокур.

В карты они играли во время перелета: те, у кого былы с собой наличные, играли на деньги, а остальные - на раздевание.

Как рассказывал «Рамблер», за образец для предвыборной кампании Ельцина в 1996-м году взяли кампанию «Choose or lose» Билла Клинтона (был выбран даже похожий лозунг «Голосуй, или проиграешь»).