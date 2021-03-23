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За Ельцина: опубликовано видео с игрой российских звезд на раздевание

Елена Прошина
20 часов назад
Telegram-канал «90-е» опубликовал видео, на котором российские артисты запечатлены за игрой в карты на раздевание. По данным канала, ролик был снят в 1996 году во время гастролей звезд в поддержку Бориса Ельцина.
За Ельцина: опубликовано видео с игрой звезд на раздевание
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На ролике присутствуют певицы Лолита Милявская, Наташа Королева, Анжелика Варум и Ирина Аллегрова, певцы Лев Лещенко и Филипп Киркоров, юморист Владимир Винокур.
В карты они играли во время перелета: те, у кого былы с собой наличные, играли на деньги, а остальные - на раздевание.
Как рассказывал «Рамблер», за образец для предвыборной кампании Ельцина в 1996-м году взяли кампанию «Choose or lose» Билла Клинтона (был выбран даже похожий лозунг «Голосуй, или проиграешь»).
По всей стране прошло множество концертов в поддержку Ельцина. В них принимали участие знаменитости, которые в тот момент находились на пике популярности. В июне 1996-го на концерте в Ростове-на-Дону Ельцин поднялся на сцену и станцевал под песню Евгения Осина, фотографии и видео с этого события стали известны во всем мире.
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