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Андрей Норкин пожаловался на "развалившийся" российский внедорожник

Слово и Дело
22 марта 2021
Телеведущий Андрей Норкин сменил внедорожник УАЗ "Патриот" на новенькую Kia Mohave. О причинах своего решения он рассказал в эфире телеканала НТВ.
Норкин пожаловался на российский внедорожник
Фото: Prt Scr / НТВ - youtube.comPrt Scr / НТВ - youtube.com
Ведущий Иван Трушкин в эфире программы "Место встречи" провел параллель между автомобильной промышленностью и ситуацией с глобальными соцсетями в России. Он отметил, что попытки интернет-компаний Запада диктовать свою волю могут привести к появлению национальных аналогов наиболее популярных ресурсов.
В качестве примера он рассмотрел ситуацию с иномарками. По словам Трушкина, если иностранные автомобили начнут массово ломаться, то страна, вероятно, попробует решить проблему строительством своего завода.
"Как мы будем на это смотреть? Продолжать покупать машины? Или попробуем построить свой автозавод? Наверно, попробуем", — отметил он.
Заявление ведущего смутило Норкина, который только недавно "избавился" от внедорожника УАЗ "Патриот", купив вместо него иномарку. В ответ на это Трушкин лишь рассмеялся.
"Мне как теперь говорить? Я же от "Патриота" избавился. Два с половиной года — и посыпался", — признался Норкин.
О покупке иномарки телеведущий рассказал 16 марта на своей странице в Instagram. Он остановил выбор на Kia Mohave 2020 модельного года, который был запущен в производство осенью 2019 года.
Шоу-бизнес,Иван Трушкин,Андрей Норкин,НТВ,Россия,
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