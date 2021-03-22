Норкин пожаловался на российский внедорожник

Телеведущий Андрей Норкин сменил внедорожник УАЗ "Патриот" на новенькую Kia Mohave. О причинах своего решения он рассказал в эфире телеканала НТВ.

Фото: Prt Scr / НТВ - youtube.com Prt Scr / НТВ - youtube.com

Ведущий Иван Трушкин в эфире программы "Место встречи" провел параллель между автомобильной промышленностью и ситуацией с глобальными соцсетями в России . Он отметил, что попытки интернет-компаний Запада диктовать свою волю могут привести к появлению национальных аналогов наиболее популярных ресурсов.

В качестве примера он рассмотрел ситуацию с иномарками. По словам Трушкина, если иностранные автомобили начнут массово ломаться, то страна, вероятно, попробует решить проблему строительством своего завода.

"Как мы будем на это смотреть? Продолжать покупать машины? Или попробуем построить свой автозавод? Наверно, попробуем", — отметил он.

Заявление ведущего смутило Норкина, который только недавно "избавился" от внедорожника УАЗ "Патриот", купив вместо него иномарку. В ответ на это Трушкин лишь рассмеялся.

"Мне как теперь говорить? Я же от "Патриота" избавился. Два с половиной года — и посыпался", — признался Норкин.