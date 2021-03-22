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«Увезли прямо со съемок»: Кудрявцева попала в реанимацию

Вероника Полынина
1 час назад
Телеведущую Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию со съемок. Об этом она рассказала в Instagram.
Кудрявцева опубликовала несколько сторис из больницы. На записи она продемонстрировала свою палату, аппараты жизнеобеспечения и себя на больничной койке.
Кудрявцева призналась, что очень испугалась резкого ухудшения самочувствия. В настоящее время врачи проводят обследование, чтобы выяснить, что стало причиной недомогания телеведущей.
«Увезли прямо со съемок», - подчеркнула Кудрявцева.
Как сообщал «Рамблер», здоровье не впервые подводит ведущую «Секрета на миллион». После Нового года Лера Кудрявцева переболела коронавирусом, а спустя две недели упала с лестницы и получила травму. В соцсетях телеведущая разместила медицинское заключение, в котором говорится, что у нее диагностирован «стресс-перелом тела и боковых масс крестца на уровне S3-позвонка». Позднее Кудрявцева пояснила, что упала с лестницы, ведущей на чердак, и отметила, что чувствует себя «на букву х».
Шоу-бизнес,Видео,Лера Кудрявцева,
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