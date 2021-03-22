«Увезли прямо со съемок»: Кудрявцева попала в реанимацию

Кудрявцева опубликовала несколько сторис из больницы. На записи она продемонстрировала свою палату, аппараты жизнеобеспечения и себя на больничной койке.

Как сообщал «Рамблер», здоровье не впервые подводит ведущую «Секрета на миллион». После Нового года Лера Кудрявцева переболела коронавирусом, а спустя две недели упала с лестницы и получила травму. В соцсетях телеведущая разместила медицинское заключение, в котором говорится, что у нее диагностирован «стресс-перелом тела и боковых масс крестца на уровне S3-позвонка». Позднее Кудрявцева пояснила, что упала с лестницы, ведущей на чердак, и отметила, что чувствует себя «на букву х».