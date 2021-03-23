На ТВ ужаснулись внешности экс-супруги Аршавина

В последнее время Казьмина старается скрывать своё лицо, изуродованное болезнью. На фото в Instagram она выкладывает снимки, на которых прикрывает область носа ладонью, или фото, сделанные издалека. В студии программы женщина согласилась показать, что на самом деле творится с её лицом. Зрелище по всей видимости оказалось не для слабонервных.

Алиса Казьмина, как сообщал «Рамблер», в настоящее время борется с аутоимунным некрозом. Болезнь, по словам женщины, разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Осенью прошлого года она перенесла две операции. После второго хирургического вмешательства наступила ремиссия. В начале марта Казьмина снова оказалась на больничной койке, но по другой причине. Медики диагностировали у нее острый панкреатит и вынуждены были экстренно госпитализировать в одну из петербургских клиник. Мать женщины Наталья Сарычева, комментируя новость в Instagram, написала, что её дочь провела 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 14 марта Сарычева отметила, что её дочь снова находится в клинике - на этот раз с пневмонией, развившейся на фоне заражения коронавирусом.