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На ТВ ужаснулись внешности экс-супруги Аршавина

Елена Прошина
23 марта 2021
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая в настоящее время борется с тяжелым заболеванием, приняла участие в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Женщина поразила продюсеров ток-шоу своим внешним видом, поэтому они предостерегли детей от просмотра выпуска передачи, сообщает Starhit.
На ТВ ужаснулись внешности экс-супруги Аршавина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В последнее время Казьмина старается скрывать своё лицо, изуродованное болезнью. На фото в Instagram она выкладывает снимки, на которых прикрывает область носа ладонью, или фото, сделанные издалека. В студии программы женщина согласилась показать, что на самом деле творится с её лицом. Зрелище по всей видимости оказалось не для слабонервных.
«Уберите детей от экранов!» - говорится в анонсе программы.
Экс-супруга футболиста в шоу отметила, что после развода с Аршавиным её жизнь «разломалась в щепки».
Алиса Казьмина, как сообщал «Рамблер», в настоящее время борется с аутоимунным некрозом. Болезнь, по словам женщины, разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Осенью прошлого года она перенесла две операции. После второго хирургического вмешательства наступила ремиссия. В начале марта Казьмина снова оказалась на больничной койке, но по другой причине. Медики диагностировали у нее острый панкреатит и вынуждены были экстренно госпитализировать в одну из петербургских клиник. Мать женщины Наталья Сарычева, комментируя новость в Instagram, написала, что её дочь провела 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 14 марта Сарычева отметила, что её дочь снова находится в клинике - на этот раз с пневмонией, развившейся на фоне заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,Андрей Малахов,StarHit,
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