Бузова пожаловалась на тяжелые условия на съемках шоу «Маска»

«Самым сложным, наверное, было выступать в тяжелой голове, в которой почти ничего не видно, она весила не меньше пяти килограммов», — посетовала телеведущая. Кроме того, надевая костюм, ей приходилось прятать длинные волосы под балаклаву.
По словам Бузовой, маска сильно давила ей на голову. После часа в костюме Розовой Пантеры у нее начинала болеть спина. «Постоянно запотевали глаза, иногда кружилась голова на сцене от жары, потому что было неимоверно душно, а когда я снимала костюм — меня можно было выжимать», — поделилась телеведущая.
Ранее бывший участник реалити-шоу «Дом-2», ведущей которого была Бузова, Рустам Солнцевупрекнул ее в злоупотреблении спиртными напитками. По его словам, то, что Бузова «регулярно попивает», было заметно еще несколько лет назад.