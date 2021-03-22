Бузова пожаловалась на тяжелые условия на съемках шоу «Маска»

По словам Бузовой, маска сильно давила ей на голову. После часа в костюме Розовой Пантеры у нее начинала болеть спина. «Постоянно запотевали глаза, иногда кружилась голова на сцене от жары, потому что было неимоверно душно, а когда я снимала костюм — меня можно было выжимать», — поделилась телеведущая.