«Он психопат»: экс-супруга Аршавина о футболисте

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что чуть не умерла из-за осложнений после операции. По её словам, некоторое время она провела в искусственной коме.

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Всему виной — некроз носа, развившийся некоторое время спустя после ринопластики. Это повлекло за собой новую тяжёлую операцию.

Если бы до мозга дошло, то всё, смерть. Минус девять килограммов в момент искусственной комы, — рассказала экс-супруга спортсмена в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

По словам Казьминой, Аршавин сломал ей жизнь: она боялась футболиста и его вспышек агрессии. Даже когда он забирал свои вещи после развода, приехал в сопровождении пяти охранников. Ещё двое находились рядом с женщиной, так как она боялась бывшего возлюбленного.

При расставании спортсмен забрал даже накопленные ею за несколько лет деньги: пришёл в банк, открыл ячейку и забрал все сбережения. Об этом рассказал уже сын женщины Алексей.

Алименты на их общую дочь Есению пришлось в буквальном смысле выбивать, пожаловалась бывшая жена футболиста. По её мнению, Аршавин «не абьюзер, не тиран, он — психопат».

Сейчас она мечтает восстановить здоровье, что-то успеть сделать для детей и пожить для себя. Женщина пообещала себе, что больше не будет заглядывать вперёд и попытается научиться жить одним днём.