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«Всё жаловались»: Королеву захейтили за дорогой отдых на Мальдивах 

Украина.ру 2 часа назад
Наташу Королеву захейтили за отдых на Мальдивах
Фото: Instagram
Певица украинского происхождения Наташа Королева, которая в разгар карантина по коронавирусу жаловалась на плачевное материальное положение из-за отмены концертов в карантин, похвасталась перед подписчиками своим отпуском с мужем на Мальдивах. Соответствующий пост артистка на днях разместила в Instagram.

«Температура идеальная, дышится легко, легкое дуновение ветерка, прохладнее, чем основная температура — это так приятное. Реально, рай. У нас очень хороший отель. Но дорого, дорого… Это такой курорт, конечно, но раз в жизни стоит побывать», — заявила Королева.

«Все жаловались, что денег нет», «Кому-то есть нечего, а кому бриллианты маленькие, так всегда», «В России заработала, теперь и заграницей отдохнуть можно», «Грядет третья волна короны. Пусть отдохнут, они устали», «Ага, переживали, что на Мальдивы денег не хватит», — отреагировали подписчики.
К слову, буквально несколько месяцев назад Королева и ее супруг стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) уже побывали на пляжах Танзании, где снимали шоу «Племя».
Обратили внимание подписчики и на сториз певицы, где она рассказала о том, что помимо пляжного отдыха на Мальдивских островах, они с супругом ведут активный образ жизни и посещают местный спортзал. Туда Королева пришла в широком комбинезоне с рисунком в виде огромных черепов, а ее муж стриптизер — в шлепках на босу ногу.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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