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Николай Цискаридзе заявил, что в Большом театре процветает харассмент

Passion.ruиещё 1
7 часов назад
Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что в Большом театре процветает харассмент.
Цискаридзе заявил о харассменте в Большом театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Несколько лет назад в центре скандала оказалась одна из балерин Анжелина Воронцова. Она отметила, что бывший художественный руководитель Сергей Филин оказывал на нее давление. Вместо поддержки общество только раскритиковало танцовщицу. Люди защищали мужчину, неоднократно попадавшего под подозрения о домогательствах.
Тогда Цискаридзе стал одним из тех, кто вступился за Воронцову, несмотря на то, что с юношества обожал творчество Филина. Как уточнил артист балета, тогда худрук попросил его поговорить с балериной и посоветовать той, чтобы «она совершила определенные вещи, и у нее все сложится». Тогда Николай ответил ему: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно». После этого разговора звезды никогда не общались.
«Я никогда не забуду слезы Анжелины и количество издевательств над ней. Для меня это было слишком. То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается», — вспомнил Цискаридзе, который был учителем Воронцовой.
Николай до сих пор не может поверить в то, что поклонники театра тогда начали активно травить жертву домогательств.
«Если, не дай Бог, откроет сегодняшний Большой театр рот Просто в России #MeToo не принято. Понимаете, девочка одна сказала все честно — ее чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко. Ни один человек не выходит на сцену без этого всего. И мальчики тоже, к сожалению, да», — признался артист.
47-летний Цискаридзе до сих пор ценит Воронцову. По его словам, она необыкновенно талантлива, но была вынуждена уйти из Большого театра из-за ненависти массы.
«Увы, там есть место харассменту», — заявил он в YouTube-шоу Василия Конова.
Шоу-бизнес,Анжелина Воронцова,Сергей Филин,Николай Цискаридзе,Россия,
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