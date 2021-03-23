Цискаридзе заявил о харассменте в Большом театре

Тогда Цискаридзе стал одним из тех, кто вступился за Воронцову, несмотря на то, что с юношества обожал творчество Филина. Как уточнил артист балета, тогда худрук попросил его поговорить с балериной и посоветовать той, чтобы «она совершила определенные вещи, и у нее все сложится». Тогда Николай ответил ему: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно». После этого разговора звезды никогда не общались.