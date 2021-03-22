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Звезду «Силиконовой долины» обвинили в сексуальных домогательствах к лесбиянкам 

Lenta.ru 41 минуту назад
Звезду «Силиконовой долины» обвинили в домогательствах
Фото: globallookpress.com
Звезду комедийного сериала «Силиконовая долина» Томаса Миддлдитча обвинили в сексуальных домогательствах к лесбийской паре. Инцидент произошел в ныне закрытом лос-анджелесском гот-клубе Cloak & Dagger в 2019 году, пишет Entertainment Weekly.
Посетительница заведения Ханна Хардинг заявила, что Миддлдитч делал ей и ее возлюбленной «непристойные предложения сексуального характера». Хардинг тогда был 21 год. Свидетелями домогательств артиста стали несколько сотрудников клуба. Работавшая в заведении Кэйт Морган рассказала об инциденте основателям клуба, однако те ничего не предприняли.
Отмечается, что Миддлдитч регулярно посещал закрытые «раскованные» вечеринки клуба.
После инцидента актер написал Хардинг в личных сообщениях в Instagram, отметив, что ему стыдно за то, что он смутил девушку своими действиями. «Ханна, я и подумать не мог, что мои действия показались тебе странными… Я знаю, тебе хочется выставить меня монстром… Я не ожидаю, что мы станем друзьями или что-то такое», — отметил Миддлдитч.
Помимо главной роли в ситкоме «Силиконовая долина», 39-летний Томас Миддлдитч сыграл в сериалах «Офис» и «Лига», а также появился в фильме «Волк с Уолл-стрит».
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Шоу-бизнес , Томас Миддлдитч
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