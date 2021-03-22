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«Называйте меня мужчиной»: дочь Ефремова дала себе новое имя

News.ru
41 минуту назад
Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария пришла на телешоу «Звёзды сошлись» на канале НТВ и с порога потребовала, чтобы все присутствующие в студии считали её мужчиной, называли по имени Аэм Тиллмари.
«Называйте меня мужчиной»: дочь Ефремова дала себе новое имя
Фото: annamariaefremova/vk.comannamariaefremova/vk.com
Правда, в ходе беседы с другими знаменитостями совершенно запуталась в местоимениях: сначала она просила всех говорить о ней в мужском роде, потому что она небинарная личность и поправляла всех, кто ошибался, а потом сама ошиблась.
На вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой, какие серьёзные покупки в своей жизни совершала Анна-Мария, та ответила вопросом.
Я похожа на человека... Я похож на человека, которого... Я похож... Стоп. Я похож на человека, который об этом помнит? — после нескольких нервных пауз сказала девушка.
Гости в студии, которые обсуждали гендерные вопросы начали улыбаться. На это дочь Ефремова заявила, что у неё могут быть отношения и с мужчинами, и с женщинами.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-супруга российского актёра Михаила Ефремова Ксения Качалина живёт в ужасных условиях. Журналисты НТВ сняли её квартиру: всё жилище в грязи, немытой посуде и экскрементах котов. По их данным, 49-летняя Качалина спивается.
Шоу-бизнес,Ксения Качалина,Михаил Ефремов,Лера Кудрявцева,НТВ,
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