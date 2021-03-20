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«Я не понимаю, что со мной произошло»: Лобода оконфузилась на шоу «Голос.Дети»

Экспресс газета
2 часа назад
Певица и наставница шоу «Голос.Дети» Светлана Лобода снова спровоцировала скандал, не повернувшись к одной из конкурсанток. Очередной выпуск шоу вышел в эфир 19 марта на Первом канале.
«Я не понимаю, что со мной произошло»: Лобода оконфузилась на шоу «Голос.Дети»
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
Семилетняя Стефания Ростовцева пришла на слепые прослушивания с композицией Мирей Матье «Pardonne-moi ce caprice d'enfant» и неплохо ее исполнила, но никто из наставников к ней не повернулся. Увидев ее, Лобода пришла в недоумение и расстроилась.
Оказалось, что певица давно знакома с юным дарованием и ее родителями — девочка снималась в клипе Лободы на песню «moLOko», выступив в роли главной героини. Разочарованная наставница поспешила пожалеть Стефанию и выразила огромную благодарность ее родителям, которые «с утра до вечера занимаются» дочерью.
«Пусть у тебя всё получится, я буду всегда держать за тебя кулачки. И буду на твоей стороне», — пообещала артистка.
Упомянула Лобода и недавний скандал, связанный с дочерью популярного певца Трофима. К 12-летней Елизавете, которая исполняла песню "Overjoyed" Стиви Уандера, повернулись все наставники, хотя пела она, по мнению некоторых телезрителей, посредственно.
«Если бы было нечестно, Света Лобода знала бы, что Стефания стоит перед ней, и обязательно нажала бы кнопку. Ты великолепно спела эту песню. Мне очень жаль, что я не повернулась. Я не понимаю, что со мной произошло. Ты безупречный человек, который достоин стоять на сцене», — сказала наставница.
За кулисами ведущий проекта Дмитрий Нагиев пытался утешить девочку, сказав, что в столь юном возрасте еще многое впереди и она обязательно достигнет больших высот.
Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Дмитрий Нагиев,
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