Участник Евровидения от Грузии пригрозил хейтерам изнасилованиями

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Певец Торнике Кипиани, участник Евровидения-2021 от Грузии , на своей странице в Фейсбуке разразился грязными угрозами в адрес тех кому его выступление не понравится.

Он пообещал (с использованием обсценной лексики) разобраться с матерями недовольных, — рассказывают News.ru.

«Если кто-либо скажет что-то негативное по выступлению — я *** вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне», — написал Кипиани.

Пользователи сети тут же возмутились, посыпались призывы дисквалифицировать хама и примерно наказать.

Торнике удалил пост (но трудно скрыть что-то во всемирной паутине!) и попытался исправить положение.

Выглядело это так:

«Eurovision Song Contest, ты знаешь, я тебя люблю. Тот пост был для хейтеров. Эй, хейтеры, *** вас в ухо. Отмечайте себя в комментариях, вы реально какашки!»

Однако публика подобные выходки терпеть не собирается.

В сети уже создана петиция с требованием закрыть дорогу на Евровидение невеже, который позорит страну. Петиция опубликована на сайте manifest.ge.

Официальных комментариев по поводу данного инцидента пока не появилось.

Как ранее писал «Рамблер», в 2021 году Россию на «Евровидении» представит певица Manizha с композицией «Русская женщина».

Песню и номер, представленные артисткой на национальном отборе, уже раскритиковали в соцсетях.

В частности, журналистка Юлия Витязева отметила, что ей композиция, в которой намешаны идеи мультикультурализма, феминизма и поддержки ЛГБТ, «не зашла».

При этом певицу, по её мнению, скорее всего одобрят в Европе.