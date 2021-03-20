Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Представитель Грузии на Евровидении пригрозил хейтерам изнасилованием 

Ирина Лебедева 48 минут назад
Участник Евровидения от Грузии пригрозил хейтерам изнасилованиями
Фото: Instagram
Певец Торнике Кипиани, участник Евровидения-2021 от Грузии, на своей странице в Фейсбуке разразился грязными угрозами в адрес тех кому его выступление не понравится.
Он пообещал (с использованием обсценной лексики) разобраться с матерями недовольных, — рассказывают News.ru.

«Если кто-либо скажет что-то негативное по выступлению — я *** вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне», — написал Кипиани.

Пользователи сети тут же возмутились, посыпались призывы дисквалифицировать хама и примерно наказать.
Торнике удалил пост (но трудно скрыть что-то во всемирной паутине!) и попытался исправить положение.
Выглядело это так:

«Eurovision Song Contest, ты знаешь, я тебя люблю. Тот пост был для хейтеров. Эй, хейтеры, *** вас в ухо. Отмечайте себя в комментариях, вы реально какашки!»

Однако публика подобные выходки терпеть не собирается.
В сети уже создана петиция с требованием закрыть дорогу на Евровидение невеже, который позорит страну. Петиция опубликована на сайте manifest.ge.
Официальных комментариев по поводу данного инцидента пока не появилось.
Как ранее писал «Рамблер», в 2021 году Россию на «Евровидении» представит певица Manizha с композицией «Русская женщина».
Песню и номер, представленные артисткой на национальном отборе, уже раскритиковали в соцсетях.
В частности, журналистка Юлия Витязева отметила, что ей композиция, в которой намешаны идеи мультикультурализма, феминизма и поддержки ЛГБТ, «не зашла».
При этом певицу, по её мнению, скорее всего одобрят в Европе.
Видео дня. Не к чему придраться - найдем экстремизм. Кто и за что травит Манижу
Комментарии 45
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок россиянки в колодец за сыном сняли на видео
00:21
Прыжок россиянки в колодец за сыном сняли на видео
Происшествия
Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына
00:35
Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына
Происшествия
Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео
00:20
Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео
Происшествия
Драку двух женщин из-за отмененного рейса сняли на видео
00:33
Драку двух женщин из-за отмененного рейса сняли на видео
Происшествия
Байден споткнулся и упал при подъеме на борт номер один и попал на видео
00:23
Байден споткнулся и упал при подъеме на борт номер один и попал на видео
Политика США
Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео
00:39
Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Химках
00:48
Опубликовано видео последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Химках
Происшествия
Стрельбу из зенитных установок в Бурятии показали на видео
01:27
Стрельбу из зенитных установок в Бурятии показали на видео
Войска
Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео
00:49
Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео
Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео
00:36
Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение