Поклонники углядели на руке Бузовой помолвочное кольцо 

Все новости на карте

Поклонники переживают за судьбу Ольги Бузовой. После скандального расставания с Давидом Манукяном певица некоторое время была одна, но позднее намекнула, что у нее появились новые отношения.

Об этом она заявила в эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ. Однако имя мужчины пока держится в секрете.

А буквально на днях поклонники увидели на руке Ольги крупное кольцо с драгоценными камнями.

«Засветила» украшение на безымянном пальце правой руки певица в сторис инстаграма.

Телеведущая выложила коротенький ролик, где она сидит на скамеечке во дворе и радуется появившемуся на небе солнышку.

Она написала, что очень ждет весну. В кадр попала кисть ее правой руки — с тем самым кольцом.

Похоже, что оно сделано из белого золота, в центре — крупный камень, он обрамлен мелкими бриллиантами.

Как ранее писал «Рамблер», экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова намекнула своим подписчикам в Instagram о грядущей беременности.

В stories она разместила видео из медицинской клиники и фотографию кабинета гинеколога.

На картинке с табличкой фамилии гинеколога певица разместила стикер с изображением малыша и смайл, говорящий об ожидании чуда.