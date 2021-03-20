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Поклонники углядели на руке Бузовой помолвочное кольцо 

Ирина Лебедева 1 час назад
Поклонники углядели на руке Бузовой помолвочное кольцо
Фото: Instagram
Поклонники переживают за судьбу Ольги Бузовой. После скандального расставания с Давидом Манукяном певица некоторое время была одна, но позднее намекнула, что у нее появились новые отношения.
Об этом она заявила в эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ. Однако имя мужчины пока держится в секрете.
А буквально на днях поклонники увидели на руке Ольги крупное кольцо с драгоценными камнями.
«Засветила» украшение на безымянном пальце правой руки певица в сторис инстаграма.
Телеведущая выложила коротенький ролик, где она сидит на скамеечке во дворе и радуется появившемуся на небе солнышку.
Она написала, что очень ждет весну. В кадр попала кисть ее правой руки — с тем самым кольцом.
Похоже, что оно сделано из белого золота, в центре — крупный камень, он обрамлен мелкими бриллиантами.
Как ранее писал «Рамблер», экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова намекнула своим подписчикам в Instagram о грядущей беременности.
В stories она разместила видео из медицинской клиники и фотографию кабинета гинеколога.
На картинке с табличкой фамилии гинеколога певица разместила стикер с изображением малыша и смайл, говорящий об ожидании чуда.
Видео дня. Не к чему придраться - найдем экстремизм. Кто и за что травит Манижу
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Шоу-бизнес , Давид Манукян
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